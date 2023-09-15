Співачка Настя Каменських (NK) презентувала мініальбом своїх російськомовних хітів українською. Він отримав назву Хіти UA.

До ЕР увійшло лише чотири пісні. Артистка переклала такі композиції, як Девочки рулят, Красное вино, Попа как у Ким і Это моя ночь.

Чи планує артистка перекладати ще якісь свої пісні – невідомо, проте ще до виходу ЕР Хіти UA Каменських говорила, що зробила це на прохання прихильників, для яких деякі її композиції стали знаковими та асоціюються зі щасливим спокійним життям.

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До слова, Каменських презентувала україномовну версію пісні Це моя ніч ще до виходу альбому. Варто зазначити, що тоді шанувальники здебільшого засипали артистку похвалою, зазначивши, що рідною мовою її пісні звучать ще краще.