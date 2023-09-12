Співачка Настя Каменських (NK) переклала українською мовою свій хіт Это моя ночь. Тепер композиція називається Це є моя ніч.

За словами Каменських, вона це зробила на прохання прихильників, для яких деякі її пісні вже по-справжньому знакові та містять у собі спогади про щасливі часи.

Зараз дивляться

Незабаром, а саме 15 вересня, артистка випустить цілий альбом своїх перекладених хітів.

Варто зазначити, шанувальники творчості Каменських оцінили нове звучання композиції Это моя ночь, а тому вирішили поділитися своїми враженнями в коментарях.

Ух ти, клас. Мені залетіло на ура. У російській версії мелодія мені дуже подобалася, а до слів я не прислухалася. А ось зараз почула, що слова просто неймовірні та інтригуючі.

Це хіт!

Українською мовою набагато краще.

Ну і тепер запитання, чи треба було дочекатися війни, щоб нарешті почали співати рідною мовою?

Хочеться почути всі пісні українською мовою.

Писали б одразу українською і перекладати не треба було б. Для чого це все? Залиште всі пісні в спокої. Пишіть нові.

Чекаємо перемоги і можливості знову насолоджуватися ніччю не тільки в пісні. Дякую за позитивну пісню рідною мовою, – пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни багато зірок перекладають свої відомі російськомовні пісні українською. Серед таких артистів можна виділити Макса Барських, Дмитра Монатіка, Володимира Дантеса, Славу Камінську та інших.