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Музыка

Хиты UA. Каменских презентовала мини-альбом своих русскоязычных песен на украинском

15 сентября 2023, 08:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Настя Каменських
Источник: Настя Каменских

Певица Настя Каменских (NK) презентовала мини-альбом своих русскоязычных хитов на украинском. Он получил название Хиты UA.

В ЕР вошло всего лишь четыре песни. Артистка перевела такие композиции, как Девочки рулят, Красное вино, Попа как у Ким и Это моя ночь.

Планирует ли артистка переводить еще какие-то свои песни — неизвестно, однако еще до выхода ЕР Хиты UA Каменских говорила, что сделала это по просьбе поклонников, для которых некоторые ее композиции стали знаковыми и ассоциируются с счастливой, спокойной жизнью.

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К слову, Каменских презентовала украиноязычную версию песни Это моя ночь еще до выхода альбома. Стоит отметить, что тогда поклонники по большей части засыпали артистку похвалой, отметив, что на родном языке ее песни звучат еще лучше.

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