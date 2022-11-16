Хіт Desert Rose у виконанні українки Вікторії Коханої заграв новими фарбами та потрапив у чарт Billboard

Українська композиторка та співачка Вікторія Кохана вдихнула нове життя у світовий хіт Стінга Desert Rose. Після її виконання кавер набрав 15 млн переглядів на You Tube.

Американський лейбл Universal Music Group з дозволу легенди випустив ремейк хіта. Над кавером працювали саунд продюсер RunStar і Вікторія Кохана.

– Великою удачею було доторкнутися до творчості такого великого музиканта, і знайти визнання серед шанувальників його музики та просто меломанів з усього світу. Стінг безумовна ікона музики. Я щиро вважаю його одним з кращих мелодистів 20 століття. Без нього сучасна музика була б неможлива, так само як класична без Моцарта, – каже Вікторія Кохана.

Зірка Apple Music і чарт Billboard – Вікторія Кохана зібрала мільйони переглядів

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Через 22 роки після першого виконання Desert Ros виразно зазвучала по новому. Apple Music відзначив хіт зіркою, а кавер потрапив в тренди популярних платформ: TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World, TOP 100 ITunes.

Трек прослухали в ТікТок понад 200 млн разів.

Вишенька на торті – це чарт Billboard, куди потрапив кавер у виконанні Вікторії Коханої. Це найбільш рейтинговий чарт у світі музики. І опинитися в числі приватників топа – це безперечне досягнення.

– Я щиро рада, що рімейк на пісню Стінга Desert rose, над яким працював український продакшн, досяг таких приголомшливих результатів у стрімінгу та потрапив у світові чарти, – каже Вікторія Кохана.

Також Віторія подякувала лейблу та менеджменту за те, що вони доклали максимум зусиль в розкрутці в усьому світі треку, який був створений в Україні.

– Безумовно, нам, як українським музикантам, було приємно опинитися в світовому чарті Billboard. Для нас це величезна честь і відповідальність, – каже українська композиторка та співачка Вікторія Кохана.

Desert Rose вперше прозвучала в 1999 році. Британський виконавець Стінг описав її як пісню про любовну, філософську, хворобливу тугу, про очікування дива.

Щоб стати хітом пісня пройшла свій унікальний шлях. І можна сказати, що це досягнення цілої команди Стінга, яка проявила креативність і менеджерський талант.