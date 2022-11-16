Хит Desert Rose в исполнении украинки Виктории Коханой заиграл новыми красками и попал в чарт Billboard

Украинская композитор и певица Виктория Кохана вдохнула новую жизнь в мировой хит Стинга Desert Rose, и после ее исполнения кавер набрал 15 млн просмотров на You Tube.



Американский лейбл Universal Music Group с разрешения легенды выпустил ремейк хита. Над кавером работали саунд продюсер RunStar и Виктория Кохана.

— Большой удачей было прикоснуться к творчеству такого великого музыканта, и найти соискание среди поклонников его музыки и просто меломанов со всего мира. Стинг безусловная икона музыки. Я искренне считаю его одним из лучших мелодистов 20 столетия. Без него современная музыка была бы невозможна, так же как классическая без Моцарта, — говорит Виктория Кохана.

Звезда Apple Music и чарт Billboard – Виктория Кохана собрала миллионы просмотров

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Спустя 22 года после первого исполнения Desert Ros определенно зазвучала по новому. Apple Music отметил хит звездой, а кавер попал в тренды популярных платформ: TOP 100 Global Shazam, TOP 1000 TikTok World, TOP 100 ITunes.

Трек прослушали в ТikТок более 200 млн раз.

Вишенка на торте – это чарт Billboard, куда попал кавер в исполнении Виктории Коханой. Это наиболее рейтинговый чарт в мире музыки. И оказаться в числе частников топа – это определенно достижение.

— Я искренне рада, что римейк на песню Стинга Desert rose, над которым работал украинский продакшн, достиг таких потрясающих результатов в стриминге и попал в мировые чарты, — говорит Виктория Кохана.

Также Витория поблагодарила лейбл и менеджмент за то, что они приложили максимум усилий в раскрутке во всем мире трека, который был создан в Украине.

— Безусловно, нам, как украинским музыкантам, было приятно оказаться в мировом чарте Billboard. Для нас это огромная честь и ответственность, — говорит украинская композитор и певица Виктория Кохана.

Desert Rose впервые прозвучала в 1999 году. Британский исполнитель Стинг описал ее, как песню о любовной, философской, болезненной тоске, об ожидании чуда.

Чтобы стать хитом песня прошла свой уникальный путь. И можно сказать, что это достижение целой команды Стинга, которая проявила креативность и менеджерский талант.