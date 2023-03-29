Компанія HBO планує продовжити серіал Дім дракона на третій сезон. Також розкрито подробиці про другий сезон, прем’єра якого відбудеться не раніше від 2024 року.

Так, другий набір епізодів міститиме лише 8 серій, хоч у першому сезоні їх було 10. Усе через сценарій, який довелося оптимізувати. Щоправда, це не стосується рішення WB Discovery скоротити витрати – сюжет виявився надто розтягнутим.

Що стосується третього сезону Дому дракона, то він ще не підтверджений, але в HBO серйозно мають намір реалізувати цю ідею.

Зараз дивляться

Навіть самі автори проєкту не впевнені в майбутньому серіалу – поки що невідомо, скільки буде всього сезонів. Не виключено, що аж чотири.

Що стосується прем’єри другого сезону у 2024 році, то у HBO є інші проєкти, над якими робота в пріоритеті. Наприклад, найближчими місяцями можуть порадувати глядачів адаптацією Паразитів і серіалом Палац.

Нагадаємо, що серіал Дім дракона переміг на Золотому глобусі 2023 року серед конкурентів. До того ж, для HBO це дуже вдалий проєкт, оскільки він зацікавив фанатів оригінального серіалу Гри престолів.