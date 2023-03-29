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Кино и сериалы

HBO собирается продлить сериал Дом дракона на третий сезон

29 марта 2023, 18:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дом Дракона

Компания HBO планирует продлить сериал Дом дракона на третий сезон. Также раскрыты подробности о втором сезоне, премьера которого состоится не раньше 2024 года.

Так, второй набор эпизодов будет включать в себя всего 8 серий, хоть в первом сезоне их был 10. Все из-за сценария, который пришлось оптимизировать. Правда, это не касается решения WB Discovery сократить расходы — сюжет оказался слишком растянутым.

Что касается третьего сезона Дома дракона, то он еще не подтвержден, но в HBO серьезно намерены реализовать эту идею.

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Даже сами авторы проекта не уверены в будущем сериала — пока неизвестно, сколько будет всего сезонов. Не исключено, что даже четыре.

Что касается премьеры второго сезона в 2024 году, то у HBO есть другие проекты, над которыми работа в приоритете. К примеру, в ближайшие месяцы могут порадовать зрителей адаптацией Паразитов и сериалом Дворец.

Напомним, что сериал Дом дракона победил на Золотом глобусе 2023 среди конкурентов. К тому же, для HBO это очень удачный проект, поскольку он заинтересовал фанатов оригинального сериала Игры престолов.

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Источник
Deadline
Теги
HBO Дом дракона Серіал
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