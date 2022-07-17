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HBO опубликовал тизер сериала Идол с The Weeknd

17 июля 2022, 19:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
HBO опубликовал тизер сериала Идол с The Weeknd

Американская сеть телевидения HBO опубликовала тизер сериала Идол. Ранее певец The Weeknd, который играет в нем одну из главных ролей, показал трейлер на своем концерте.

В сериале главная роль также досталась дочери голливудского актера Джонни Деппа Лили-Роуз Мелоди Депп.

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Действия в Идоле разворачиваются в Лос-Анджелесе. В центре сюжета — поп-певица (Лили-Роуз Депп) и владелец клуба (The Weeknd), который оказывается лидером тайного культа.

В сериале будет шесть серий. Режиссером Идола стал создатель Эйфории Сэм Левинсон.

В конце июня стало известно, что The Weeknd снимется в сериале от HBO. Стоит отметить, что певец не только сыграл одну из главных ролей в Идоле, но также выступил в роли соавтора и продюсера.

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