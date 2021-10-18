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Харизма з пелюшок: мама Лободи показала дитячі фото співачки

18 Жовтня 2021, 13:09 Каріна Зуєва
Світлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода

Мама Світлани Лободи Наталія на честь дня народження співачки показала її дитячі фото. Артистці сьогодні, 18 жовтня, виповнилося 39 років.

Жінка поділилася архівними чорно-білими кадрами, на яких Світлана зображена зовсім маленькою. Наталія зазначила, що сильно любить доньку, та побажала їй здійснення всіх задумів.

– Сміливо йди вперед, до своїх цілей, до мрій, і вони обов’язково збудуться! Бажаю тобі бути коханою і бажаною, здоровою і життєрадісною, багатою духовно і матеріально! І нехай небо над твоєю головою завжди буде блакитним, сонце яскравим, а зірки щасливими! Любимо тебе – наша швидка допомога, – написала вона в Instagram.

Шанувальники співачки були в захваті від її дитячих знімків, зазначивши, що харизма присутня з народження. Також користувачі мережі подякували Наталії за талановиту доньку.

  • Харизма з пелюшок.
  • Дякую вам за таку прекрасну доньку.
  • Дуже красиві фото.
  • Дякуємо вам за неї! Наша улюблена артистка! Любимо всім серцем, – пишуть у коментарях Наталії.
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Крім того, Світлана Лобода оригінально привітала себе з днем народження. Співачка поділилася відео, на якому вона відпочиває в ліжку під власну нову пісню Americano. Музичну композицію співачка презентувала на початку жовтня.

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Світлана Лобода
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