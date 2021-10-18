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Харизма с пеленок: мама Лободы показала детские фото певицы

18 октября 2021, 13:09 Каріна Зуєва
Світлана Лобода
Источник: Світлана Лобода

Мама Светланы Лободы Наталья в честь дня рождения певицы показала ее детские фото. Артистке сегодня, 18 октября, исполнилось 39 лет.

Женщина поделилась архивными черно-белыми кадрами, на которых Светлана запечатлена совсем маленькой. Наталья отметила, что сильно любит дочь, и пожелала ей осуществления всех планов.

— Смело шагай вперед, к своим целям, к мечте, и они обязательно сбудутся! Желаю тебе быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце ярким, а звезды счастливыми! Любим тебя — наша скорая помощь, — написала она в Instagram.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее детских снимков, отметив, что харизма присутствует с рождения. Также пользователи сети поблагодарили Наталью за талантливую дочь.

  • Харизма с пеленок.
  • Спасибо вам за такую прекрасную дочь.
  • Очень красивые фотки.
  • Спасибо вам за нее! Наша любимая артистка! Любим всем сердцем, — пишут в комментариях Натальи.
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Кроме того, Светлана Лобода оригинально поздравила себя с днем рождения. Певица поделилась видео, в котором она отдыхает в постели под собственную новую песню Americano. Музыкальную композицию певица презентовала в начале октября.

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