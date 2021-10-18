Мама Светланы Лободы Наталья в честь дня рождения певицы показала ее детские фото. Артистке сегодня, 18 октября, исполнилось 39 лет.

Женщина поделилась архивными черно-белыми кадрами, на которых Светлана запечатлена совсем маленькой. Наталья отметила, что сильно любит дочь, и пожелала ей осуществления всех планов.

— Смело шагай вперед, к своим целям, к мечте, и они обязательно сбудутся! Желаю тебе быть любимой и желанной, здоровой и жизнерадостной, богатой духовно и материально! И пусть небо над твоей головой всегда будет голубым, солнце ярким, а звезды счастливыми! Любим тебя — наша скорая помощь, — написала она в Instagram.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее детских снимков, отметив, что харизма присутствует с рождения. Также пользователи сети поблагодарили Наталью за талантливую дочь.

Харизма с пеленок.

Спасибо вам за такую прекрасную дочь.

Очень красивые фотки.

Спасибо вам за нее! Наша любимая артистка! Любим всем сердцем, — пишут в комментариях Натальи.

Кроме того, Светлана Лобода оригинально поздравила себя с днем рождения. Певица поделилась видео, в котором она отдыхает в постели под собственную новую песню Americano. Музыкальную композицию певица презентовала в начале октября.