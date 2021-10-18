Популярна співачка Світлана Лобода святкує свій день народження – 18 жовтня їй виповнилося 39 років. Зірка сама себе привітала за допомогою відео в Instagram, де вона відпочиває в ліжку під власну нову пісню Americano.

– Доброго ранку, Світланко. З Днем Народження тебе, – скромно підписала знаменитість своє відео.

Шанувальники співачки засипали її побажаннями:

З Днем Народження, наша королева!

З Днем народження! Жіночого щастя! Дякую Вам за прекрасні пісні.

Любов, Всесвіт, Душа. Щастя, здоров’я і любові!

З Днем народження. Бажаю вам щастя, здоров’я і всього найкращого!

Нагадаємо, що на початку жовтня Лобода презентувала нову пісню, яка називається Americano.

Нова композиція виконавиці має всі шанси стати хітом цієї осені. Вона лірична і присвячена токсичним стосункам.

Світлана співає про бажання одужати від болісних взаємин з колишнім хлопцем, оскільки цієї осені особливо холодно.

А в серпні співачка порадувала фанатів несподіваною піснею українською мовою. Композиція називається Indie Rock. Це перша робота виконавиці рідною мовою, хоча трек має і російськомовну версію. Нагадаємо, що нову пісню співачка анонсувала на концерті в Одесі – вона довго не виступала на українській сцені.