На шоу Україна має талант выступила учительница биологии Ольга Халепа. Женщина родом из села Яковлевка Харьковской области.

Ольга всегда хотела сделать образование в сельской школе на уровне с городскими, поэтому разработала собственные методы преподавания, готовила дополнительные видео-материалы, придумывала уроки в игровой форме.

Когда мир закрылся на карантин, а школьников перевели на дистанционное обучение, учительница оригинальным способом решила привлечь детей к учебе. Ольга начала читать реп по мотивам параграфов из учебника биологии.

Она быстро завоевала любовь школьников по всей Украине, так как сразу начала распространять свои ролики в интернете. Она считает, что в низких результатах ЗНО виноваты не дети, а учителя, которые не хотят развиваться и подавать материал интересно и в духе времени.

Однако учительницу-новатора не оценили коллеги и руководство. Директору все же удалось выжить Ольгу, из-за постоянного буллинга со стороны коалиции — она уволилась. На защиту любимой учительницы встали и ученики и их родители. Вследствие чего из 90 учеников школы, 30 человек перевелись в другие учебные заведения. Свое дело Ольга не бросила, выиграла грант от благотворительного фонда и продолжает записывать свои уроки на видео.