Хью Джекман вернется к роли Росомахи в Дедпуле 3 после продолжительного перерыва.

Продюсер и исполнитель главной роли в фильме Райан Рейнольдс записал видео, в котором рассказывает о третьей части Дедпула. Сидя на диване, Рейнольдс размышляет о том, что новая часть Дедпула “должна выделяться и быть на уровне”.

— Это был невероятный вызов, заставивший меня погрузиться глубоко внутрь себя. И у меня нет ничего. Да, здесь (В голове. – Ред.) совсем пусто. И это ужасно. Но у нас есть одна идея, – добавляет он.

Неожиданно на видео появляется Хью Джекман, который идет по лестнице.

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— Хью, не хотел бы ты сыграть Росомаху еще раз? – спрашивает Рейнольдс. — Конечно, Райан, — отвечает Джекман, не оглядываясь на него.

Премьера Дедпула 3 запланирована на 6 сентября 2024 года. Сценарий напишут Венди и Лиззи Молинье, а режиссером будет Шон Леви.