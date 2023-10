Звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу попалась на использовании своей статуэтки Оскар в качестве ограничителя для дверей в собственном саду. Это выяснилось во время записи видеоинтервью для Vogue, в котором актриса отвечает на 73 вопроса.

Gwyneth Paltrow revealed that she uses her Oscar as a doorstop.

“My doorstop. It works perfectly.”

The actress won the Academy Award for Best Actress in 1999 for her role in “Shakespeare in Love.” pic.twitter.com/1QIQeSPavh

— BoreCure (@CureBore) October 9, 2023