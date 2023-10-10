Звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу попалась на использовании своей статуэтки Оскар в качестве ограничителя для дверей в собственном саду. Это выяснилось во время записи видеоинтервью для Vogue, в котором актриса отвечает на 73 вопроса.

Gwyneth Paltrow revealed that she uses her Oscar as a doorstop. “My doorstop. It works perfectly.” The actress won the Academy Award for Best Actress in 1999 for her role in “Shakespeare in Love.” pic.twitter.com/1QIQeSPavh — BoreCure (@CureBore) October 9, 2023

Внимание журналиста издания, следовавшего за Гвинет Пэлтроу по ее саду, привлекла золотая статуэтка, которая не позволяла двери закрываться. Он отметил красоту трофея от Киноакадемии.

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— Да это мой стоппер для дверей. Работает идеально, — с юмором ответила знаменитость.

Награду Гвинет Пэлтроу получила в 1999 году как лучшая актриса за романтическую комедию Влюбленный Шекспир. В тот год лента взяла семь статуэток Оскар, включая номинацию Лучший фильм.

Тогда 26-летняя Пэлтроу выборола награду у таких именитых коллег, как Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Эмили Уотсон и Фернанда Монтенегро. Несколько лет назад восьмикратная номинантка на Оскара Гленн Клоуз раскритиковала Киноакадемию за то, что трофей отдали Гвинет Пэлтроу, а не Фернанде Монтенегро.