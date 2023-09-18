Український оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну на кінопремії Оскар 2024. За номінацію Найкращий міжнародний повнометражний фільм боротиметься стрічка 20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова.

У стрічці показано початок повномасштабного вторгнення в Маріуполі, бомбардування пологового будинку і порятунок автора стрічки та його колег із Associated Press з оточеного російськими військами міста.

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Фільм був обраний шляхом голосування членами Українського оскарівського комітету, головою якого є режисер Валентин Васянович.

Нагадаємо, у відборі на Оскар 2024 від України боролося п’ять фільмів. Крім стрічки 20 днів у Маріуполі, також розглядалися такі фільми, як Залізні метелики, Памфір, Терикони, ШТТЛ.