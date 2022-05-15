Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины на Евровидении

В Грузии и Азербайджане удивились таблицами с результатов голосований в финале Евровидения 2022 на экране — оценки отличались от тех, которые были выставлены членами жюри.

В финале Евровидения 2022 выиграла украинская группа Kalush Orchestra — в общей сложности они получили 631 балл от зрителей и судей. Теперь стало известно, что реальные результаты могли быть другими.

Когда свои оценки оглашали судьи, очередь дошла и до Азербайджана. В это время было заявлено, что из-за технических неполадок озвучивать оценку будет представитель Европейского союза вещания. Аналогичная ситуация случилась и с Грузией.

В прямом эфире заявили, что максимальные 12 баллов от Азербайджана получила Великобритания. Позже, в эфире программы Sabaha saxlamayaq телеведущая Нармин Салманова заявила об удивлении, когда увидела таблицу результатов. Нармин добавила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а проблем с трансляцией не было. По данному инциденту сейчас ведется разбирательство.

Похожая ситуация случилась и с Грузией — у местных СМИ сообщили, что максимальные 12 баллов поставили Украине, о чем свидетельствуют документы.

— На Евровидение национальное жюри от Грузии поставило высшую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов. Об этом свидетельствует нотариально заверенный документ, отправленный организаторам конкурса Евровидения, — заявили на сайте Первого Канала Грузии.

В связи с этим грузинский вещатель уточняет детали у организаторов музыкального мероприятия.