Український мандрівник та ведучий Дмитро Комаров продав свій рідкісний ретро-спорткар Chrysler Crossfire за 1 млн грн. Усі гроші з продажу підуть на ЗСУ.

В Instagram Комаров сказав, що машину купила компанія молодих людей із ком’юніті United Invest Team, яка займається інвестиціями в цінні папери та криптовалюту. Авто на аукціон він виставив у свій день народження – 17 червня. За цей час вони з командою переглянули сотні ставок, обдзвонили реальних претендентів та відсіяли жартівників.

– Мою машину вирішили купити просто так, бо, цитую: Ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть. Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку – скоро покажу результат. Я щасливий, що кожного дня знаходжу нові приводи пишатися українцями. Кожен із нас має свій фронт. І ми як ніколи єдині. І непереможні, – написав Дмитро.

Каже, перереєстрація авто пройшла в сервісному центрі МВС на території столичного ТЦ Ретровіль, який у березні серйозно постраждав від ракетного обстрілу. Тепер він частково відновив свою роботу. Комаров був першим журналістом, який приїхав того дня о 5.20 ранку.

Зараз дивляться

– Ніколи не забуду армагедон, який побачив. Здавалося, на відновлення підуть роки. Але минуло чотири місяці – і ТЦ працює (хоч найпотерпіліша частина ще реставрується). У кав’ярнях та магазинах щасливі люди гуляють із дітьми, їдять, купують новий одяг, меблі, прикраси. Усміхаються. Життя триває. Живучи та працюючи, незважаючи на війну, кожна сім’я показує – нас не зламати ракетними ударами. Ми все відновимо. І неодмінно переможемо та будемо щасливі, – наголосив мандрівник.

Він додав, головне не забувати, завдяки кому в наших містах мир і робити свій внесок у перемогу та щасливе, мирне майбутнє України.

Фото: Дмитро Комаров