Украинский путешественник и ведущий Дмитрий Комаров продал свой редкий ретро-спорткар Chrysler Crossfire за 1 млн грн. Все деньги с продажи пойдут на ВСУ.

В Instagram Комаров сказал, что машину купила компания молодых людей из комьюнити United Invest Team, занимающаяся инвестициями в ценные бумаги и криптовалюту. Авто на аукцион он выставил в свой день рождения — 17 июня. За это время они с командой пересмотрели сотни ставок, обзвонили реальных претендентов и отсеяли шутников.

— Мою машину решили купить просто так, потому что, цитирую: Мы точно знаем, что деньги честно пойдут на пользу, а не пропадут. Этот миллион принесет реальную пользу нашим защитникам на передке – я скоро покажу результат. Я счастлив, что каждый день нахожу новые поводы гордиться украинцами. У каждого из нас свой фронт. И мы как никогда едины. И непобедимы, — написал Дмитрий.

Говорит, перерегистрация авто прошла в сервисном центре МВД на территории столичного ТЦ Ретровиль, который в марте серьезно пострадал от ракетного обстрела. Теперь он частично возобновил свою работу. Комаров был первым журналистом, который приехал в тот день в 5.20 утра.

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— Никогда не забуду армагеддон, который увидел. Казалось, на восстановление уйдут годы. Но прошло четыре месяца – и ТЦ работает (хоть самая пострадавшая часть еще реставрируется). В кофейнях и магазинах счастливые люди гуляют с детьми, едят, покупают новую одежду, мебель, украшения. Улыбаются. Жизнь продолжается. Живя и работая, несмотря на войну, каждая семья показывает – нас не сломать ракетными ударами. Мы все восстановим. И непременно победим и будем счастливы, — подчеркнул путешественник.

Он добавил, главное не забывать, благодаря кому в наших городах мир и делать свой вклад в победу и счастливое, мирное будущее Украины.

Фото: Дмитрий Комаров