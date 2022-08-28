Співак Валерій Меладзе засвітився в одному з клубів у Москві – схоже, з артиста зняли заборону на території РФ. Музикант з початку повномасштабного вторгнення розкритикував війну і закликав суспільство зробити все, щоб убивства мирних українців припинилися.

За це у Кремлі вирішили його “заборонити” – зазвичай таким артистам всіляко заважали проводити концерти, а промоутери відмовлялися співпрацювати із зірками. Схоже, заборону вже зняли, адже Валерій повернувся до Росії. Разом із бек-вокалісткою він заспівав свої хіти.

Меладзе вже виступав у Росії після 24 лютого – у червні він з’явився на сцені до Дня РФ, де заспівав свої найпопулярніші хіти. Після критики війни та хвилі хейту, Меладзе натякнув на відхід із шоубізнесу, щоб зайнятися іншими справами. Наприклад, наукою. За свої пісні він не переймається – за словами музиканта, вони матимуть популярність і без його старань.

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Щоправда, російські пропагандисти незадоволені виступами Меладзе – вони вважають, що він наживається на громадянах тієї країни, дії якої він публічно засуджує. Сам Валерій не поспішає коментувати свої виступи – на його сторінці в Instagram остання публікація присвячена можливому відходу зі сцени.