Популярний співак Валерій Меладзе розмірковує щодо зміни професійної діяльності.

Артист хоче залишити сферу шоу-бізнесу для того, щоб повернутися до своєї колишньої професії, пов’язаної з галуззю глибокого очищення води.

– Роздуми у вільний час привели мене до думки повернутися до своєї колишньої професії. Після інституту я закінчив аспірантуру і займався наукою в сфері глибокого очищення води. Нещодавно, гортаючи свою кандидатську дисертацію і вивчивши сучасні досягнення в цій галузі, я розробив установку з вилучення різних елементів таблиці Менделєєва з морської води. Це дуже перспективний напрям. Мене надихає нова мета і викликає творчий азарт, – написав він.

Артист не переймається щодо зміни діяльності, оскільки знає, що його пісні ще довго матимуть популярність завдяки слухачам.

Зараз дивляться

– Музика залишається моєю улюбленою справою, хоча я і втратив усілякий інтерес до шоу-бізнесу. Для мене перестали мати значення формати пісень, кількість ротацій на радіостанціях, участь у зйомках на телеканалах. Я знаю точно, що мої пісні вже давно живуть і будуть ще довго жити своїм життям завдяки моїм слухачам, – додав Меладзе.

Нагадаємо, що у 1989 році Меладзе закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені С. О. Макарова за спеціальністю Інженер-механік із суднових енергетичних установок.

А свою сольну кар’єру він розпочав у 1993 році. Автором пісень артиста та беззмінним продюсером став брат Костянтин Меладзе. Перший альбом співака Сера (1995) одразу здобув шалений успіх.