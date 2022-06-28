Український гурт Kalush Orchestra запише спільний трек із представником Великої Британії на Євробаченні 2022 Семом Райдером. Артист посів друге місце на міжнародному пісенному конкурсі.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сказав, що пісню планують випустити найближчим часом.

– Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наше музичне творіння найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули, – зазначив музикант.

Також він наголосив, що не готовий розкривати подробиці і поки що це є секретом.

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Раніше Сем Райдер також сказав, що вони готують сюрприз для фанатів.

Нагадаємо, Kalush Orchestra посіли перше місце на Євробаченні 2022. Колектив представляв нашу країну з піснею Stefania.

Конкурс у 2023 році мав відбутися в Україні, проте організатори заявили, що він не може бути проведений в нашій країні. Як альтернативу – запропонували зробити Євробачення 2023 у Великій Британії.