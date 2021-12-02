Грали на дивані у гру: Том Гоппер та Еван Джогія про підготовку до знімань Оселі зла

Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті стартує в українському прокаті 2 грудня. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV актори фільму Том Гоппер та Еван Джогія розповіли, як комп’ютерна гра допомогла їм зануритися в роботу над власними персонажами.

Том Гоппер переконує, що Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті має багато заглиблень у гру. Фільм розповідає про кожного персонажа доволі детально, з людського погляду, а не містичного.

– Коли я вперше поговорив з режисером, він мені порадив пограти у відеогру, щоб краще зрозуміти загальний настрій і те, як у цій картині розгортається історія мого персонажа. Він мені каже – то пограй у відеогру. І я такий, окей – це я можу! Кажу: “Дітки, ану геть з дивану, татко готується до ролі в кіно!” – згадує він.

За словами Гоппера, він намагався зрозуміти загальний настрій відеогри та розвиток його персонажа в цій історії.

– Коли ти переглядаєш кожну сцену, то відчуваєш, який має бути фінальний настрій. І треба мати постійне відчуття, що на персонажів насувається щось страшне. Навіть коли я був у кафе чи у поліцейському відділку, я завжди мав ось це приховане відчуття страху.

Актор зізнається, що хотів, аби його персонаж був спортивним хлопцем, тому до ролі довелося неабияк готуватися.

– Я хотів, щоб мій персонаж Альберт Вескер був спортивним і крутим хлопцем. Це і є причиною, чому режисер обрав мене на цю роль, бо я перебуваю в однаковій формі протягом всього року, – каже Гоппер.

Аби підготувати акторів до ролі, режисер просив їх грати в першу гру серії. Зірка фільму Еван Джогія зізнається, така порада неабияк йому допомогла перед зніманнями Оселі зла.