Грали на дивані у гру: Том Гоппер та Еван Джогія про підготовку до знімань Оселі зла

Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті стартує в українському прокаті 2 грудня. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV актори фільму Том Гоппер та Еван Джогія розповіли, як комп’ютерна гра допомогла їм зануритися в роботу над власними персонажами.
Том Гоппер переконує, що Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті має багато заглиблень у гру. Фільм розповідає про кожного персонажа доволі детально, з людського погляду, а не містичного.
– Коли я вперше поговорив з режисером, він мені порадив пограти у відеогру, щоб краще зрозуміти загальний настрій і те, як у цій картині розгортається історія мого персонажа. Він мені каже – то пограй у відеогру. І я такий, окей – це я можу! Кажу: “Дітки, ану геть з дивану, татко готується до ролі в кіно!” – згадує він.
За словами Гоппера, він намагався зрозуміти загальний настрій відеогри та розвиток його персонажа в цій історії.
– Коли ти переглядаєш кожну сцену, то відчуваєш, який має бути фінальний настрій. І треба мати постійне відчуття, що на персонажів насувається щось страшне. Навіть коли я був у кафе чи у поліцейському відділку, я завжди мав ось це приховане відчуття страху.
Актор зізнається, що хотів, аби його персонаж був спортивним хлопцем, тому до ролі довелося неабияк готуватися.
– Я хотів, щоб мій персонаж Альберт Вескер був спортивним і крутим хлопцем. Це і є причиною, чому режисер обрав мене на цю роль, бо я перебуваю в однаковій формі протягом всього року, – каже Гоппер.
Аби підготувати акторів до ролі, режисер просив їх грати в першу гру серії. Зірка фільму Еван Джогія зізнається, така порада неабияк йому допомогла перед зніманнями Оселі зла.
– Мені допомогла ця гра. Я відчув поведінку свого персонажа, як він рухається, стоїть, розмовляє з людьми і як взагалі Леон повязаний зі світом. І ви знаєте, це не таке вже й погане завдання від режисера, сидіти на дивані та грати у відеогру задля гри в кіно! Це точно не найгірша підготовка до ролі, – зауважив він.