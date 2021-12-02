Играли на диване в игру: Том Хоппер и Эван Джогия о подготовке к съемкам Обители зла

Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити стартует в украинском прокате 2 декабря. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV актеры фильма Том Хоппер и Эван Джогия рассказали, как компьютерная игра помогла им погрузиться в работу над собственными персонажами.

Том Хоппер убеждает, что Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити имеет много углублений в игру. Фильм рассказывает о каждом персонаже достаточно подробно, с человеческой точки зрения, а не мистической.

— Когда я впервые поговорил с режиссером, он мне посоветовал поиграть в видеоигру, чтобы лучше понять всеобщее настроение и то, как в этой картине разворачивается история моего персонажа. Он мне говорит – так поиграй в видеоигру. И я такой, окей – это я могу! Говорю: “Детки, ану прочь с дивана, папочка готовится к роли в кино!” – вспоминает он.

По словам Хоппера, он пытался понять общее настроение видеоигры и развитие его персонажа в этой истории.

— Когда ты просматриваешь каждую сцену, чувствуешь, какое должно быть финальное настроение. И надо иметь постоянное ощущение, что на персонажей надвигается что-то страшное. Даже когда я был в кафе или в полицейском участке, у меня всегда было вот это скрытое чувство страха.

Актер признается, хотел, чтобы его персонаж был спортивным парнем, поэтому к роли пришлось изрядно готовиться.

— Я хотел, чтобы мой персонаж Альберт Вескер был спортивным и крутым парнем. Это и есть причина, почему режиссер выбрал меня на эту роль, ведь я нахожусь в одинаковой форме в течение всего года, — говорит Хоппер.

Чтобы подготовить актеров к роли, режиссер просил их играть в первую игру серии. Звезда фильма Эван Джогия признается, такой совет изрядно ему помог перед съемками Обители зла.