Серіал Гра в кальмара став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix. Мало хто помітив, але в цьому проекті є купа пасхалок, які не так просто знайти. Попереджаємо — в підказках присутні спойлери.

1. Ігри на стіні

Всі учасники серіалу ставлять собі питання: яка гра буде наступною? Втім, усі випробування були намальовані на стінах, де спали та жили учасники між випробуваннями. Але виявити підказки ніхто так і не зміг, оскільки стіни були закриті багатоярусними ліжками.

2. Секрет учасника 001

Кожен учасник носить одяг з унікальним номером — від 001 до 456. У найстаршого гравця номер 001. Тільки в кінці серіалу стає зрозуміло, що цей чоловік не має боргів, і він бере участь у випробуваннях заради веселощів.

3. Кількість учасників

456 учасників сподіваються на виграш великої суми грошей, з якою вони зможуть виплатити всі свої борги. Це число аж ніяк не випадкове — в нумерології воно трактується як знак майбутнього успіху і багатства. Саме учасник під номером 456 виграє джекпот.

4. Червоний і синій кольори

На початку серіалу до Сон Кі Хуна наближається незнайомець: вони змагаються в грі на станції метро, ​​в якій головному герою потрібно обрати між червоним і синім. Пізніше незнайомець пропонує йому взяти участь у грі не на життя, а на смерть. Саме вибір кольору є відсиланням до фільму Матриця, де Морфей пропонує на вибір червону і синю таблетку.

5. Вибір кольору

Сон Кі Хун обирає синій колір — і стає учасником смертельної гри в секретній локації. Його та інших гравців охороняють озброєні чоловіки в червоних костюмах. Можливо, при виборі червоного кольору він міг опинитися в шкурі охоронця з автоматом.

6. Смерть тих, хто програв

Про смерть певних гравців розповіли практично на початку серіалу. У перших серіях показують епізоди з життя учасників після того, як вони вперше вийшли з гри. Алі робить крадіжку, а потім помирає після того, як у нього вкрали кульки.

Гангстер Деоком Су стрибає з моста, а всередині гри вмирає за аналогічних обставин. Канг Сае-Пек загрожує чоловікові ножем, і в останніх серіях сама гине від холодної зброї. А Чо Санг-Ву, останній противник Кі Хуна намагався покінчити життя самогубством, і в останньому випробуванні наклав на себе руки.