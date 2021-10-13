Сериал Игра в кальмара стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. Мало кто заметил, но в этом проекте есть куча пасхалок, которые не так просто обнаружить. Предупреждаем — в подсказках присутствуют спойлеры.

Игры на стене

Все участники сериала задаются вопросом: какая игра будет следующей? Впрочем, все испытания были нарисованы на стенах, где спали и жили участники между испытаниями. Но обнаружить подсказки никто так и не смог, так как стены были закрыты многоярусными кроватями.

Секрет участника 001

Каждый участник носит одежду с уникальным номером — от 001 до 456. У самого старшего игрока номер 001. Только в самом конце сериала становится понятно, что этот мужчина не имеет долгов, и он участвует в испытаниях ради веселья.

Количество участников

456 участников надеются на выигрыше крупной суммы денег, с которой они смогут выплатить все свои долги. Это число отнюдь не случайно — в нумерологии оно трактуется как знак грядущего успеха и богатства. Именно участник под номером 456 выигрывает джекпот.

Красный и синий цвета

В начале сериала к Сон Ки Хуну приближается незнакомец: они соревнуются в игре на станции метро, ​​в которой главному герою нужно выбрать между красным и синим. Позже незнакомец предлагает ему принять участие в игре не на жизнь, а на смерть. Именно выбор цвета является отсылкой к фильму Матрица, где Морфеус предлагает на выбор красную и синюю таблетку.

Выбор цвета

Сон Ки Хун выбирает синий цвет — и оказывается участником смертельной игры в секретной локации. Его и других игроков охраняют вооруженные мужчины в красных костюмах. Возможно, при выборе красного цвета он мог оказаться в шкуре охранника с автоматом.

Смерть проигравших

О смерти определенных игроков рассказали практически в начале сериала. В первых сериях показывают эпизоды из жизни участников после того, как они впервые вышли из игры. Али совершает кражу, а затем умирает после того, как у него украли шарики.

Гангстер Деок Су прыгает с моста, а внутри игры умирает при аналогичных обстоятельствах. Канг Саэ-пек угрожает человеку ножом, и в последних сериях сама погибает от холодного оружия. А Чо Санг-ву, последний противник Ки Хуна пытался покончить жизнь самоубийством, и в последнем испытании наложил на себя руки.