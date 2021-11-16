Український артист Артем Пивоваров презентував українську версію кліпу на новий сингл Міраж.

Ролик переносить глядачів у сюрреалістичну реальність, яку зрежисував Тарас Голубков. За задумом, Пивоваров разом із командою хотів відтворити ірраціональний світ сну із живою реальністю.

Крім того, у зніманнях кліпу взяв участь український чемпіон із жонглювання кілець – Данило Лисенко.

Ідея роботи, попри всю складність виконання, проста: не забувай дивитися вгору, в небо, адже там на тебе чекає та сама зоря-дороговказ, яка допоможе знайти шлях до мрії.

– Щоденність наших дій не зобов’язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо! – запропонував Артем Пивоваров.

За словами режисера кліпу Тараса Голубкова, ідея – у тому, щоб люди у складні часи не впадали у відчай.

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