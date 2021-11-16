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Гра в кальмара, чи це ти? Артем Пивоваров презентував сюрреалістичний кліп

16 Листопада 2021, 14:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Гра в кальмара, чи це ти? Артем Пивоваров презентував сюрреалістичний кліп

Український артист Артем Пивоваров презентував українську версію кліпу на новий сингл Міраж.

Ролик переносить глядачів у сюрреалістичну реальність, яку зрежисував Тарас Голубков. За задумом, Пивоваров разом із командою хотів відтворити ірраціональний світ сну із живою реальністю.

Крім того, у зніманнях кліпу взяв участь український чемпіон із жонглювання кілець – Данило Лисенко.

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Ідея роботи, попри всю складність виконання, проста: не забувай дивитися вгору, в небо, адже там на тебе чекає та сама зоря-дороговказ, яка допоможе знайти шлях до мрії.

– Щоденність наших дій не зобов’язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо! – запропонував Артем Пивоваров.

За словами режисера кліпу Тараса Голубкова, ідея – у тому, щоб люди у складні часи не впадали у відчай.

Що пишуть користувачі у коментарях:

  • Артем – відкриття української музики. Кожна пісня – це щось неймовірне! Захоплююся! Бажаю успіху й надалі!
  • Один з найкращих кліпів Артема!
  • Дуже яскраво і позитивно! Дякую за вибухові емоції та якісну українську музику!
  • Усі фанати Гри в кальмара отримали додаткову можливість кайфувати від яскравого відео. Пісня – космос.
  • Українською так стильно, так сексуально… Артеме, браво!
  • Це просто фантастично! Цей кліп заслуговує мільйони переглядів та лайків. Артеме, ви просто якийсь інопланетянин. Я просто не розумію, як можна робити такі шедеври. Ви найкращий!
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Артем Пивоваров , Кліп
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