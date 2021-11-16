Український артист Артем Пивоваров презентував українську версію кліпу на новий сингл Міраж.
Ролик переносить глядачів у сюрреалістичну реальність, яку зрежисував Тарас Голубков. За задумом, Пивоваров разом із командою хотів відтворити ірраціональний світ сну із живою реальністю.
Крім того, у зніманнях кліпу взяв участь український чемпіон із жонглювання кілець – Данило Лисенко.
Ідея роботи, попри всю складність виконання, проста: не забувай дивитися вгору, в небо, адже там на тебе чекає та сама зоря-дороговказ, яка допоможе знайти шлях до мрії.
– Щоденність наших дій не зобов’язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо! – запропонував Артем Пивоваров.
За словами режисера кліпу Тараса Голубкова, ідея – у тому, щоб люди у складні часи не впадали у відчай.
Що пишуть користувачі у коментарях:
- Артем – відкриття української музики. Кожна пісня – це щось неймовірне! Захоплююся! Бажаю успіху й надалі!
- Один з найкращих кліпів Артема!
- Дуже яскраво і позитивно! Дякую за вибухові емоції та якісну українську музику!
- Усі фанати Гри в кальмара отримали додаткову можливість кайфувати від яскравого відео. Пісня – космос.
- Українською так стильно, так сексуально… Артеме, браво!
- Це просто фантастично! Цей кліп заслуговує мільйони переглядів та лайків. Артеме, ви просто якийсь інопланетянин. Я просто не розумію, як можна робити такі шедеври. Ви найкращий!