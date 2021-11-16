Популярный исполнитель Артем Пивоваров представил украинскую версию клипа на новый сингл Мираж.
Ролик переносит зрителей в сюрреалистическую реальность, которую срежиссировал Тарас Голубков. Согласно замыслу, Пивоваров вместе с командой хотел воссоздать иррациональный мир сна с живой реальностью.
Кроме того, в съемках клипа принял участие украинский чемпион по жонглированию колец – Даниил Лысенко.
Идея работы, несмотря на всю сложность выполнения, проста: не забывай смотреть вверх в небо, ведь там тебя ждет та самая путеводная звезда, которая поможет найти путь к мечте.
— Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо! – советует Артем Пивоваров.
По словам режиссера клипа Тараса Голубкова, идея состоит в том, чтобы люди в сложные времена не отчаивались.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Артем – открытие украинской музыки. Каждая песня — это что-то невероятное! Восхищаюсь! Желаю успеха и дальше!
- Один из лучших клипов Артема!
- Очень ярко и положительно! Спасибо за взрывные эмоции и качественную украинскую музыку!
- Все фанаты Игры в кальмара получили дополнительную возможность кайфовать от яркого видео. Песня – космос.
- На украинском так стильно, так сексуально… Артем, браво!
- Это просто фантастично! Этот клип заслуживает миллионы просмотров и лайков. Артем, вы просто какой-то инопланетянин. Я просто не понимаю, как можно делать подобные шедевры. Вы самый лучший!