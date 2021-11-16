Популярный исполнитель Артем Пивоваров представил украинскую версию клипа на новый сингл Мираж.

Ролик переносит зрителей в сюрреалистическую реальность, которую срежиссировал Тарас Голубков. Согласно замыслу, Пивоваров вместе с командой хотел воссоздать иррациональный мир сна с живой реальностью.

Кроме того, в съемках клипа принял участие украинский чемпион по жонглированию колец – Даниил Лысенко.

Идея работы, несмотря на всю сложность выполнения, проста: не забывай смотреть вверх в небо, ведь там тебя ждет та самая путеводная звезда, которая поможет найти путь к мечте.

— Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо! – советует Артем Пивоваров.

По словам режиссера клипа Тараса Голубкова, идея состоит в том, чтобы люди в сложные времена не отчаивались.

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