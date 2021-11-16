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Игра в кальмара, ты ли это? Артем Пивоваров презентовал сюрреалистичный клип

16 ноября 2021, 14:24
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Игра в кальмара, ты ли это? Артем Пивоваров презентовал сюрреалистичный клип

Популярный исполнитель Артем Пивоваров представил украинскую версию клипа на новый сингл Мираж.

Ролик переносит зрителей в сюрреалистическую реальность, которую срежиссировал Тарас Голубков. Согласно замыслу, Пивоваров вместе с командой хотел воссоздать иррациональный мир сна с живой реальностью.

Кроме того, в съемках клипа принял участие украинский чемпион по жонглированию колец – Даниил Лысенко.

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Идея работы, несмотря на всю сложность выполнения, проста: не забывай смотреть вверх в небо, ведь там тебя ждет та самая путеводная звезда, которая поможет найти путь к мечте.

— Повседневность наших действий не обязывает нас ограничивать полет фантазий. Мысли и мечты, подобно облакам, могут принимать различные формы. Вы только позволяйте им летать! Чаще смотрите в небо! – советует Артем Пивоваров.

По словам режиссера клипа Тараса Голубкова, идея состоит в том, чтобы люди в сложные времена не отчаивались.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Артем – открытие украинской музыки. Каждая песня — это что-то невероятное! Восхищаюсь! Желаю успеха и дальше!
  • Один из лучших клипов Артема!
  • Очень ярко и положительно! Спасибо за взрывные эмоции и качественную украинскую музыку!
  • Все фанаты Игры в кальмара получили дополнительную возможность кайфовать от яркого видео. Песня – космос.
  • На украинском так стильно, так сексуально… Артем, браво!
  • Это просто фантастично! Этот клип заслуживает миллионы просмотров и лайков. Артем, вы просто какой-то инопланетянин. Я просто не понимаю, как можно делать подобные шедевры. Вы самый лучший!
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Артем Пивоваров , Кліп
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