Хочете привітати своїх рідних із Новим роком, проте не знаєте, який подарунок можна вибрати для них? Потрібно опиратися на вподобання конкретної людини.

Батьки давно хотіли сходити на масаж? Тоді є сенс придбати їм подарунковий сертифікат до спа-салону. Ваша друга половинка дуже любить каву? Тоді придивіться до нової кавоварки. Факти ICTV підготували список ідей для подарунків друзям, батькам, коханим та дітям.

Ідеї подарунків на Новий рік для друзів

в’язаний светр;

теплий плед;

настільні ігри для компанії;

набір квест-завдань для закоханих;

різнокольорова гірлянда;

набір косметичних засобів;

посуд (чашки, тарілки чи інше);

магнітна дошка для холодильника;

рюкзак;

скретч-карта світу;

настільна лампа;

рушник;

гідромасажна ванна для ніг;

цифровий фотоапарат;

ланч-бокс або термочашка;

майстер-клас для керування яхтою, квадроциклом або авіатранспортом.

Подарунки батькам на Новий рік

постільна білизна, подушки, рушники або теплий плед;

парні персні;

настільний футбол на двох;

подарунковий сертифікат у магазин техніки;

квитки у кіно чи театр;

настільні ігри;

автоматизований набір для вина;

масажна накидка для дивана;

крісло з пуфом;

кавовий сервіз;

комплект штор;

одяг (парні халати, кофти, шапки, шарфи, футболки чи інше);

блендер;

зволожувач повітря;

набір різних сортів чаю чи кави;

домашній настільний водоспад;

велика картина із зображенням пейзажу чи міста;

електронна книга;

домашній кінотеатр;

нічник;

поїздка до Карпат або за кордон;

кінна прогулянка для двох.

Подарунок хлопцеві чи чоловікові на Новий рік

фляга;

наручний годинник або браслет;

квитки на футбол чи хокей;

консервовані шкарпетки;

набір шампурів для барбекю;

баночка із записками-побажаннями;

подарунковий набір – брелок та ручка;

кухоль з оригінальним зображенням;

шоколадний подарунок;

термокухоль;

покерний чи інший ігровий набір;

банні аксесуари;

мисливський ніж із гравіюванням;

набір пивних келихів;

подушка та плед.

Подарунок дівчині чи дружині на Новий рік

подарунковий бокс з квітами та солодощами;

оригінальний набір посуду (чашка, тарілки, ложки, виделки та інше);

ланч-бокс чи термос;

прикраси (браслет, каблучка, намисто або сережки);

букет із сухофруктів;

одяг (піжама, кофта, футболка, шапка, шарф чи інші речі);

наручний годинник;

мідна турка;

чекова книжка бажань;

Beauty Box – косметичні чи доглядові засоби.

Подарунки на Новий рік для дітей

Хорошим подарунком для дитини стане гра, що допомагає розвивати моторику рук, уяву, логіку, аналітичну складову та гнучкість розуму. У цьому допоможуть:

конструктор;

пазли;

набір для дитячої творчості (пензлі, фарби, папір, олівці, точилка, фломастери та інше);

настільні ігри для вивчення англійського алфавіту та мови (Scrabble, Boggle, Taboo та інші);

диск для встановлення ігор на комп’ютер з нахилом на вивчення мови (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);

набір для дитячого ліплення з легкого пластиліну;

інтерактивний набір кубиків;

цифровий дитячий фотоапарат;

інтерактивний глобус із доповненою реальністю;

3D-ручка з інструкцією для створення предметів;

ігровий набір для лазерних боїв;

конструктор-модель Сонячної системи своїми руками;

об’ємна анатомічна модель кота, собаки чи іншої тварини;

механічний 3D-пазл для збирання автомобіля або літака.

Впевнені, що найкращий подарунок для рідних – ваша посмішка. Факти ICTV бажають чудових зимових свят та натхненного Нового 2022 року.