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Ідеї подарунків на Новий рік 2022 для найближчих

19 Листопада 2021, 17:15
Юля Захарченко редакторка стрічки
Ідеї подарунків на Новий рік 2022 для найближчих
Джерело: Pexels

Хочете привітати своїх рідних із Новим роком, проте не знаєте, який подарунок можна вибрати для них? Потрібно опиратися на вподобання конкретної людини.

Батьки давно хотіли сходити на масаж? Тоді є сенс придбати їм подарунковий сертифікат до спа-салону. Ваша друга половинка дуже любить каву? Тоді придивіться до нової кавоварки. Факти ICTV підготували список ідей для подарунків друзям, батькам, коханим та дітям.

Ідеї подарунків на Новий рік для друзів

  • в’язаний светр;
  • теплий плед;
  • настільні ігри для компанії;
  • набір квест-завдань для закоханих;
  • різнокольорова гірлянда;
  • набір косметичних засобів;
  • посуд (чашки, тарілки чи інше);
  • магнітна дошка для холодильника;
  • рюкзак;
  • скретч-карта світу;
  • настільна лампа;
  • рушник;
  • гідромасажна ванна для ніг;
  • цифровий фотоапарат;
  • ланч-бокс або термочашка;
  • майстер-клас для керування яхтою, квадроциклом або авіатранспортом.

Подарунки батькам на Новий рік

  • постільна білизна, подушки, рушники або теплий плед;
  • парні персні;
  • настільний футбол на двох;
  • подарунковий сертифікат у магазин техніки;
  • квитки у кіно чи театр;
  • настільні ігри;
  • автоматизований набір для вина;
  • масажна накидка для дивана;
  • крісло з пуфом;
  • кавовий сервіз;
  • комплект штор;
  • одяг (парні халати, кофти, шапки, шарфи, футболки чи інше);
  • блендер;
  • зволожувач повітря;
  • набір різних сортів чаю чи кави;
  • домашній настільний водоспад;
  • велика картина із зображенням пейзажу чи міста;
  • електронна книга;
  • домашній кінотеатр;
  • нічник;
  • поїздка до Карпат або за кордон;
  • кінна прогулянка для двох.

Подарунок хлопцеві чи чоловікові на Новий рік

  • фляга;
  • наручний годинник або браслет;
  • квитки на футбол чи хокей;
  • консервовані шкарпетки;
  • набір шампурів для барбекю;
  • баночка із записками-побажаннями;
  • подарунковий набір – брелок та ручка;
  • кухоль з оригінальним зображенням;
  • шоколадний подарунок;
  • термокухоль;
  • покерний чи інший ігровий набір;
  • банні аксесуари;
  • мисливський ніж із гравіюванням;
  • набір пивних келихів;
  • подушка та плед.

Подарунок дівчині чи дружині на Новий рік

  • подарунковий бокс з квітами та солодощами;
  • оригінальний набір посуду (чашка, тарілки, ложки, виделки та інше);
  • ланч-бокс чи термос;
  • прикраси (браслет, каблучка, намисто або сережки);
  • букет із сухофруктів;
  • одяг (піжама, кофта, футболка, шапка, шарф чи інші речі);
  • наручний годинник;
  • мідна турка;
  • чекова книжка бажань;
  • Beauty Box – косметичні чи доглядові засоби.

Подарунки на Новий рік для дітей

Хорошим подарунком для дитини стане гра, що допомагає розвивати моторику рук, уяву, логіку, аналітичну складову та гнучкість розуму. У цьому допоможуть:

  • конструктор;
  • пазли;
  • набір для дитячої творчості (пензлі, фарби, папір, олівці, точилка, фломастери та інше);
  • настільні ігри для вивчення англійського алфавіту та мови (Scrabble, Boggle, Taboo та інші);
  • диск для встановлення ігор на комп’ютер з нахилом на вивчення мови (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);
  • набір для дитячого ліплення з легкого пластиліну;
  • інтерактивний набір кубиків;
  • цифровий дитячий фотоапарат;
  • інтерактивний глобус із доповненою реальністю;
  • 3D-ручка з інструкцією для створення предметів;
  • ігровий набір для лазерних боїв;
  • конструктор-модель Сонячної системи своїми руками;
  • об’ємна анатомічна модель кота, собаки чи іншої тварини;
  • механічний 3D-пазл для збирання автомобіля або літака.

Впевнені, що найкращий подарунок для рідних – ваша посмішка. Факти ICTV бажають чудових зимових свят та натхненного Нового 2022 року.

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Теги
Новий Рік , Новорічні свята , Подарунки до свят , Свята , Свято
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