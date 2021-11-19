Хочете привітати своїх рідних із Новим роком, проте не знаєте, який подарунок можна вибрати для них? Потрібно опиратися на вподобання конкретної людини.
Батьки давно хотіли сходити на масаж? Тоді є сенс придбати їм подарунковий сертифікат до спа-салону. Ваша друга половинка дуже любить каву? Тоді придивіться до нової кавоварки. Факти ICTV підготували список ідей для подарунків друзям, батькам, коханим та дітям.
Ідеї подарунків на Новий рік для друзів
- в’язаний светр;
- теплий плед;
- настільні ігри для компанії;
- набір квест-завдань для закоханих;
- різнокольорова гірлянда;
- набір косметичних засобів;
- посуд (чашки, тарілки чи інше);
- магнітна дошка для холодильника;
- рюкзак;
- скретч-карта світу;
- настільна лампа;
- рушник;
- гідромасажна ванна для ніг;
- цифровий фотоапарат;
- ланч-бокс або термочашка;
- майстер-клас для керування яхтою, квадроциклом або авіатранспортом.
Подарунки батькам на Новий рік
- постільна білизна, подушки, рушники або теплий плед;
- парні персні;
- настільний футбол на двох;
- подарунковий сертифікат у магазин техніки;
- квитки у кіно чи театр;
- настільні ігри;
- автоматизований набір для вина;
- масажна накидка для дивана;
- крісло з пуфом;
- кавовий сервіз;
- комплект штор;
- одяг (парні халати, кофти, шапки, шарфи, футболки чи інше);
- блендер;
- зволожувач повітря;
- набір різних сортів чаю чи кави;
- домашній настільний водоспад;
- велика картина із зображенням пейзажу чи міста;
- електронна книга;
- домашній кінотеатр;
- нічник;
- поїздка до Карпат або за кордон;
- кінна прогулянка для двох.
Подарунок хлопцеві чи чоловікові на Новий рік
- фляга;
- наручний годинник або браслет;
- квитки на футбол чи хокей;
- консервовані шкарпетки;
- набір шампурів для барбекю;
- баночка із записками-побажаннями;
- подарунковий набір – брелок та ручка;
- кухоль з оригінальним зображенням;
- шоколадний подарунок;
- термокухоль;
- покерний чи інший ігровий набір;
- банні аксесуари;
- мисливський ніж із гравіюванням;
- набір пивних келихів;
- подушка та плед.
Подарунок дівчині чи дружині на Новий рік
- подарунковий бокс з квітами та солодощами;
- оригінальний набір посуду (чашка, тарілки, ложки, виделки та інше);
- ланч-бокс чи термос;
- прикраси (браслет, каблучка, намисто або сережки);
- букет із сухофруктів;
- одяг (піжама, кофта, футболка, шапка, шарф чи інші речі);
- наручний годинник;
- мідна турка;
- чекова книжка бажань;
- Beauty Box – косметичні чи доглядові засоби.
Подарунки на Новий рік для дітей
Хорошим подарунком для дитини стане гра, що допомагає розвивати моторику рук, уяву, логіку, аналітичну складову та гнучкість розуму. У цьому допоможуть:
- конструктор;
- пазли;
- набір для дитячої творчості (пензлі, фарби, папір, олівці, точилка, фломастери та інше);
- настільні ігри для вивчення англійського алфавіту та мови (Scrabble, Boggle, Taboo та інші);
- диск для встановлення ігор на комп’ютер з нахилом на вивчення мови (Life is strange, Sherlock Holmes, LA Noire);
- набір для дитячого ліплення з легкого пластиліну;
- інтерактивний набір кубиків;
- цифровий дитячий фотоапарат;
- інтерактивний глобус із доповненою реальністю;
- 3D-ручка з інструкцією для створення предметів;
- ігровий набір для лазерних боїв;
- конструктор-модель Сонячної системи своїми руками;
- об’ємна анатомічна модель кота, собаки чи іншої тварини;
- механічний 3D-пазл для збирання автомобіля або літака.
Впевнені, що найкращий подарунок для рідних – ваша посмішка. Факти ICTV бажають чудових зимових свят та натхненного Нового 2022 року.