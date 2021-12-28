Звездные супруги — украинский дуэт TamerlanAlena — в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказали, как выбирают подарки на Новый год. Также Алена призналась, какой презент от мужа был самым трогательным.

По словам певицы, за подарки в их семье отвечает Тамерлан, поскольку он любит удивлять и дарить незабываемые эмоции. Сама же Алена любит преподносить нужные презенты, видеть эмоции радости и счастья.

— Всегда заранее продумываю идеи. Еще с ноября подмечаю разные “хотелки” моих близких. Под конец декабря собирается не маленький список, мне остается лишь выбрать что купить, — поделилась Алена.

Тамерлан же затронул тему подарков для их сына — семилетнего Тимура. Артист сказал, что для мальчика сейчас лучший презент — футбольные бутсы либо футболки c именами каких-то известных футболистов.

— В этом году мы с Тамерланом попросили Тиму написать вишлист, чтобы он научился четко формулировать и конкретизировать свои желания. И заодно себе упростили задачу, — отметила Алена.

Артистка сказала, что вишлист работает безотказно, поэтому посоветовала взять это на заметку. Так вы не только точно угадаете с подарком, но и сохраните ощущение сюрприза, поскольку список большой.

Кроме того, Алена рассказала, что самый трогательный подарок от мужа получала на свой день рождения в 2020 году.

— Мы полетели в Италию и Тамерлан в тайне от меня организовал приезд моей мамы. Он знал, что без близких людей мне трудно праздновать свой день, — вспомнила исполнительница.

Она призналась, что это было очень трогательно и приятно, а также сказала, что в тот момент расплакалась от неожиданности.

Выбор презентов — это всегда сложный вопрос, поскольку каждый хочет, чтобы его подарок оценили по достоинству. Чтобы облегчить вам задачу, Факты ICTV составили подборку — идеи подарков на Новый год 2022 для самых близких.