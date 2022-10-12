У мережі з’явився трейлер українського фільму Памфір від режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Прокат картини запланований на 2 листопада, а його прем’єра відбулася у Каннах у програмі Двотижневик режисерів.

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Події фільму розкажуть про історію на Західній Україні, де напередодні свята Маланки до своєї родини повертається головний герой Памфір. Він має виправити помилку свого сина, а також відновити зв’язок із кримінальним минулим. Після підпалу храму його дитиною, головний герой назад дороги не має.

Відомо, що показувати фільм Памфір будуть у кінотеатрах величезної кількості країн – Канаді, Італії, Польщі, Швейцарії та багатьох інших.

– Після успішної прем’єри в Каннах Памфір було відібрано до програм понад 40 фестивалів із 25 країн світу. Ми з нетерпінням чекаємо на повноцінну прем’єру, коли картину покажуть у всьому світі, — розповіла продюсер фільму Олександра Костіна.

Конкретної дати прем’єри в Україні поки що немає – відомо, що вихід запланований на 2023 рік.

Втім, далеко не всі довгоочікувані фільми з’являться у терміновому прокаті. Нещодавно компанії Disney довелося відкласти прем’єру нових фільмів Marvel. Про причини у корпораціях не розповіли.