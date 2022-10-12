В сети появился трейлер украинского фильма Памфир от режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука.

Прокат картины запланирован на 2 ноября, а его премьера состоялась в Каннах в программе Двухнедельник режиссеров.

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События фильма расскажут об истории на Западе Украине, где накануне праздника Маланки к своей семьей возвращается главный герой — Памфир. Он должен исправить ошибку своего сына, а также восстановить связь с криминальным прошлым. После поджога храма его ребенком у главного героя назад дороги нет.

Известно, что показывать фильм Памфир будут в кинотеатрах огромного количества стран — Канады, Италии, Польши, Швейцарии и многих других.

— После успешной премьеры в Каннах Памфир был отобран в программы более 40 фестивалей из 25 стран мира. Мы с нетерпением ждем полноценной премьеры, когда картину покажут во всем мире, — рассказала продюсер фильма Александра Костина.

Конкретной даты премьеры в Украине пока нет — известно, что выход запланирован на 2023 год.

Впрочем, далеко не все долгожданные фильмы появятся в прокате в срок. Недавно компании Disney пришлось отложить премьеру новых фильмов от Marvel. О причинах в корпорации не рассказали.