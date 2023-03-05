Стендап-комік Андрій Щегель “відзначився” новою заявою, назвавши Україну “цирком з попаяними дебілами”.

Про це він сказав у черговому відео на YouTube, коментуючи реакцію суспільства на свою втечу до Туреччини під час повномасштабної війни.

– Україна – й**аний цирк з попаяними дебілами, в яких нема шансів на цивілізоване життя, взагалі ніяке. Люди – й**ані щури, які не можуть включити голову, заперечити, підтримати і щось робити. Вони абсолютно залежні п*дори, які трясуться за пиріжок з г*вном, аби тільки в них не забрали громадянство, яке ні на що не здатне. Я схиляюся, що це фестиваль долб**обів, де все базується на заздрості, – сказав Щегель.

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Гуморист заявив, що має плани на “політичний притулок” у низці інших країн. До України Щегель повертатися не планує.

– Я готовий ніколи туди не повертатися. І немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, щоб не повертатися до України. Українські коміки недорозвинуті п*дараси, ми Північна Корея, от що я думаю, – заявив він.

Нагадаємо, що скандал навкого коміка розгорівся після того, як Щегель зізнався, що втік з України під час війни ніби заради власного “психологічного комфорту”.

За його словами, чоловіки у лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

На тлі конфлікту у Міністерстві культури та інформаційної політики України анонсували посилення правил виїзду чоловіків із країни під час воєнного стану.

Фото: Андрій Щегель