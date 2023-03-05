Стендап-комик Андрей Щегель “отличился” новым заявлением, назвав Украину “цирком с попаяными дебилами”.

Об этом он сказал в очередном видео на YouTube, комментируя реакцию общества на свой побег в Турцию во время полномасштабной войны.

— Украина — е*аный цирк с попаяными дебилами, у которых нет шансов на цивилизованную жизнь, вообще никакую. Люди — е*аные крысы, которые не могут включить голову, возразить, поддержать и что-то делать. Они абсолютно зависимые п*доры, которые трясутся за пирожок с г*вном, лишь бы только у них не забрали гражданство, которое ни на что не способно. Я склоняюсь, что это фестиваль долб*ебов, где все базируется на зависти, — сказал Щегель.

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Юморист заявил, что имеет планы на “политическое убежище” в ряде других стран. В Украину Щегель возвращаться не планирует.

— Я готов никогда туда не возвращаться. И нет более сильного мотиватора, чем украинский народ, чтобы не возвращаться в Украину. Украинские комики недоразвитые п*дарасы, мы Северная Корея, вот что я думаю, — заявил он.

Напомним, что скандал вокруг комика разгорелся после того, как Щегель признался, что сбежал из Украины во время войны якобы ради собственного “психологического комфорта”.

По его словам, мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

На фоне конфликта в Министерстве культуры и информационной политики Украины анонсировали ужесточение правил выезда мужчин из страны во время военного положения.

Фото: Андрей Щегель