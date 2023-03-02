Український блогер і співзасновник каналу Леви на джипі Андрій Лузан заявив, що його розчарував Потап. Усе через поведінку продюсера під час повномасштабної війни. Серед іншого – Олексій поїхав відпочивати до Іспанії.

Про це Андрій зізнався під час інтерв’ю Слава+. Його запитали, що б він сказав Потапу, якби побачив його зараз.

– Та що запитав би? Як ти, Льошо? Як Барселона? Як відпочив? Мені подобалася його продюсерська діяльність до знайомства. Уже коли познайомився – зрозумів технологію виробництва. Знаю багато інсайдів про те, що відбувалося в Mozgi production, а потім слухав, що він говорив в інтерв’ю, і дивувався, – зізнався Лузан.

Блогер додав, що Потап публічно говорив нісенітниці.

Зараз дивляться

– Думаю, ну йо-майо. Льошо, ну що ти таке говориш? Ну це ж нісенітниця якась. Є невелике розчарування, – зізнався Андрій.

Крім Потапа, блогер розчарувався у Виннику і Дорні. Також він додав, що так само ставиться до всіх чоловіків-зірок, які виїхали.

Нагадаємо, що раніше Олег Скрипка розкритикував Потапа і Дорофєєву за байрактарщину. Зірки почали створювати контент українською, але занадто низької якості. Також музикант назвав це патріотичним цинізмом.