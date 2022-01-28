Головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк розповіла, чого вона не прощає, як заробила свої перші гроші та яку б країну обрала, якби довелося імігрувати.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV Олена відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Фроляк зазначила, що не прощає зрад, не любить, коли люди брешуть і халтурять. Якби Олена не стала ведучою, то була б перекладачем чи музикантом. Також вона зізналася, що практично не дивиться телевізор.

У кадрі ведуча подобається собі на 70%. Крім того, Олена не приховує, що їй не складно вибачитись, оскільки розуміє, що іноді буває надто емоційною.

– Якщо я надто емоційно з кимось спілкувалася та вказувала на якісь помилки, то можу сказати: Вибач, це було надто емоційно. Я завжди готова визнати свої помилки та емоції, – зазначила вона.

Фроляк зізналася, що звання Заслуженої журналістки України їй нічого не дає.

– Новини – це та сфера, де потрібно доводити свої кондиції щодня, – наголосила Олена.

Найвища професійна ціль – піти з новин. Професійний принцип, який Фроляк ніколи не порушить – бути відповідальною, відповідати за свої слова, ніколи не спізнюватись та поважати в кожній людині людину.

Фроляк зазначила, що українські медіа люблять прикрашати, трохи брехати і не завжди відповідально ставляться до своїх слів. Також вона зізналася, що її намагалися підкупити.

– Пропонували зробити якийсь сюжет у Фактах із однією точкою зору. Щоб ми стали на позицію однієї сторони, – сказала ведуча.

Олена розповіла, що перший запис в її трудовій книжці – техпрацівниця районної лікарні.

– Я була прибиральницею, – сказала вона.

На запитання: Якби довелося іммігрувати, яку країну обрали б? Олена відповіла, що дуже любить США, Швейцарію та Італію.

Відмінною рисою українського менталітету Фроляк вважає – моя хата з краю.

– Мені здається, що це наше гасло. Наразі нам це дуже заважає. Я сказала б, що ось ця роз’єднаність українців дуже підводить, – зазначила ведуча.

Вона хоче, щоб люди частіше почали замислюватися про екологію та про те, який світ ми залишимо своїм дітям.