Главный редактор информационной службы телеканала ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк рассказала, чего она не прощает, как заработала свои первые деньги и какую бы страну выбрала, если бы пришлось иммигрировать.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV Елена ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Фроляк отметила, что не прощает измен, не любит, когда люди лгут и халтурят. Если бы Елена не стала ведущей, то была бы переводчиком или музыкантом. Также она призналась, что практически не смотрит телевизор.

В кадре ведущая нравится себе на 70%. Кроме того, Елена не скрывает, что ей не сложно извиниться, поскольку понимает, что иногда бывает слишком эмоциональной.

— Если я слишком эмоционально с кем-то общалась и указывала на какие-то ошибки, то могу сказать: Извини, это было слишком эмоционально. Я всегда готова признать свои ошибки и эмоции, — отметила она.

Фроляк призналась, что звание Заслуженной журналистки Украины ей абсолютно ничего не дает.

— Новости — это та сфера, где нужно доказывать свои кондиции ежедневно, — подчеркнула Елена.

Самая высокая профессиональная цель – уйти из новостей. Профессиональный принцип, который Фроляк никогда не нарушит — быть ответственной, отвечать за свои слова, никогда не опаздывать и уважать в каждом человеке человека.

Фроляк отметила, что украинские медиа любят украшать, немного врать и не всегда ответственно относятся к своим словам. Также она призналась, что ее пытались подкупить.

— Предлагали сделать какой-то сюжет в Фактах с одной точкой зрения. Чтобы мы стали на позицию какой-то одной стороны, — сказала ведущая.

Елена рассказала, что первая запись в ее трудовой книжке — техработница районной больницы.

— Я была уборщицей, — сказала она.

На вопрос: Если бы пришлось иммигрировать, какую бы страну выбрали? Елена ответила, что очень любит США, Швейцарию и Италию.

Отличительной чертой украинского менталитета Фроляк считает — моя хата с краю.

— Мне кажется, что это наш девиз. Сейчас нам это очень сильно мешает. Я бы сказала, что вот эта разобщенность украинцев очень подводит, — отметила ведущая.

Она хочет, чтобы люди чаще начали задумываться о экологии и о том, какой мир мы оставим своим детям.