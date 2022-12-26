Співак Melovin заспівав свою версію хіта російської виконавиці Алли Пугачової Живи спокойно, страна. Зробив він це на благодійному концерті в Києві.

Так, артист виконав композицію українською, замінивши деякі слова. У ній він розповів російським окупантам, яка доля на них чекає на нашій землі.

– Гори спокійно, русня. “Спецоперація” така. Тепер і ти потерпай. Ну вибачай, ну вибачай, – заспівав Melovin під гучні оплески.

Шанувальники артиста оцінили його версію популярного хіта Пугачової, яка, до речі, разом із сім’єю покинула РФ ще в березні, засудивши дії влади країни-агресорки.

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Це дуже круто!

Коли вже можна буде завантажити?

Як же хочеться почути цю пісню наживо. Це просто розрив!

Ця пісня зараз у мене в голові щодня.

Пісня супер. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що гроші з благодійного концерту команда співака передала на покупку безпілотника.

Фото: Melovin