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Гори спокійно, русня! Melovin переробив знаменитий хіт Пугачової

26 Грудня 2022, 17:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Melovin

Співак Melovin заспівав свою версію хіта російської виконавиці Алли Пугачової Живи спокойно, страна. Зробив він це на благодійному концерті в Києві.

Так, артист виконав композицію українською, замінивши деякі слова. У ній він розповів російським окупантам, яка доля на них чекає на нашій землі.

– Гори спокійно, русня. “Спецоперація” така. Тепер і ти потерпай. Ну вибачай, ну вибачай, – заспівав Melovin під гучні оплески.

Шанувальники артиста оцінили його версію популярного хіта Пугачової, яка, до речі, разом із сім’єю покинула РФ ще в березні, засудивши дії влади країни-агресорки.

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  • Пісня супер. – Пишуть користувачі мережі.

Варто зазначити, що гроші з благодійного концерту команда співака передала на покупку безпілотника.

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Фото: Melovin

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Melovin Алла Пугачова Пісня
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