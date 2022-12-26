Певец Melovin спел свою версию хита российской исполнительницы Аллы Пугачевой Живи спокойно, страна. Сделал он это на благотворительном концерте в Киеве.

Так, артист исполнил композицию на украинском языке, заменив некоторые слова. В ней он рассказал российским оккупантам, какая участь их ждет на нашей земле.

— Гори спокійно, русня. “Спецоперація” така. Тепер і ти потерпай. Ну вибачай, ну вибачай, — спел Melovin под громкие аплодисменты.

Поклонники артиста оценили его версию популярного хита Пугачевой, которая, к слову, вместе с семьей покинула РФ еще в марте, осудив действия власти страны-агрессора.

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Как же хочется услышать эту песню вживую. Это просто разрыв!

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Стоит отметить, что деньги с благотворительного концерта команда певца передала на покупку беспилотника.

Фото: Melovin