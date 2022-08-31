Співачка Ольга Цибульська вперше показала свого чоловіка. Зірка пішла на цей крок до дня народження свого коханого.

Добіркою спільних фото артистка поділилася в Instagram, доповнивши зворушливою музикою та підписом.

– Ми разом понад 20 років, і ніхто не знав його імені, і як він виглядає. За довгі роки у музичній кар’єрі мені приписували романи з багатьма відомими чоловіками, – почала свою думку Ольга.

Артистка додала, що вмовила чоловіка вийти з тіні на тлі повномасштабного вторгнення, адже не могла мати секретів від тих, з ким переживає спільне горе. Чоловік Ольги зважився на цей крок, заради допомоги безпритульним тваринам він взяв участь у проєкті.

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– Сама не вірю, що я це публікую. Тепер у нас із тобою немає жодних таємниць. Знайомтеся! З днем ​​народження, my love, – заявила Цибульська.

Артистку підтримали зірки-колеги та користувачі мережі.

– Який гарний хлопець, що вийшов із тіні. Молодець! Ви гарна пара та родина! Дай Бог міцного здоров’я та мирного неба! – Заявив Павло Зібров.

Свою підтримку висловила й Оля Полякова, – вона заявила, що Цибульська ховала дуже гарного чоловіка.

До привітань приєдналися Соломія Вітвіцька та блогерка Даша Квіткова.

Відомо, що артистка багато років приховувала особистість свого чоловіка, тому довкола неї постійно з’являлися скандали. Наприклад, Цибульська була замішана в розлученні Dzidzio і Slavia.