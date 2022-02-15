Кольори в інтер’єрі – важливі умови комфорту та затишку, оскільки вони впливають на психічний стан кожної людини. Тому необхідно знати, як правильно їх поєднувати.

Перед кожним, хто робить ремонт будь-де, постає питання – які кольори обрати, щоб було стильно, красиво та затишно. Поєднувати кольори можна абсолютно різні: холодні, теплі, пастельні та контрастні, головне – робити це правильно.

Факти ICTV разом із дизайнером інтер’єру Яною Шібко розібралися, як правильно поєднувати кольори в інтер’єрі, та підготували стильні ідеї дизайну.

Для створення гармонійного інтер’єру насамперед потрібно обрати відтінок – теплий чи холодний. Теплий створює затишок, а холодний – візуально збільшує площу приміщення.

Дотримуючись обраного відтінку, підбираємо фоновий колір, до прикладу – для теплого відтінку може бути бежевий, теплий білий, природний пісочний, а для холодного – світло-сірий, природно-білий, холодний білий тощо.

Цей колір буде слугувати базою для всього інтер’єру. Тому, якщо вам подобається світлий інтер’єр, відповідно і фоновий колір потрібно обирати такий самий.

Щоб додати контрасту та розбавити монохромність, додайте акцентний колір – той, який вам подобається.

– Він має бути насиченим, проте не яскравим. Краще обирати складні відтінки – вони мають благородніший вигляд та не будуть набридати, адже фокусують на собі не лише наш погляд, а увагу, думки, викликають асоціації та навіть спогади, – наголосила Яна.

Наприклад, ви обрали теплий відтінок для вашого інтер’єру, а акцентний – зелений колір. Отже, зелений обираємо трав’янистий – з жовтим відтінком, теплий.

Його можна використати в меблях – диван, стільці, чи в текстилі та декорі – штори, покривало, подушки, килим.

– Зелений колір — вдалий вибір, він завжди залишається актуальним у різних варіаціях. Адже це колір природи, дерев, листя, трави. Він розслабляє та заспокоює, зближуючи нас із природою, – зазначила дизайнер інтер’єру.

Якщо ви бажаєте зробити акцентною стіну, тоді меблі та текстиль слід обирати спокійних відтінків, близьких до фонового кольору інтер’єру.

Для підтримки ідеї дизайнер рекомендує додати небагато деталей такого самого кольору — подушки, декор чи картини. Головне – в міру.

Інститут кольору Pantone визнав головним кольором 2020 року класичний синій (Classic Blue). Проте він і досі не втрачає свою популярність.

– Це і не дивно, адже синій колір дарує спокій, знімає напругу та асоціюється з блакиттю неба та води. Його легко уявити і в класичному, і в сучасному інтер’єрі. Синій чудово поєднується з натуральним деревом і білим кольором, – наголосила Яна.

Також відкриттям став блідо-рожевий колір із пудровим та персиковим відтінками. Їх сміливо використовують у сучасних інтер’єрах. Якщо бажаєте додати ніжності та тонкої елегантності – тоді вам слід звернути увагу на ці кольори.

Варто зазначити, що з ним потрібно бути обережними. Необхідно приділити особливу увагу при виборі відтінку та обрати саме той – елегантний пудрово-рожевий колір.

Найцікавішим є поєднання цього відтінку з сіро-холодним (Metropolitan Grey). Сірий та рожевий чудово гармоніюють з іншими кольорами, особливо – білим, бежевим та чорним.

Якщо вам важко визначитись із кольором чи жоден не подобається на 100%, тоді обирайте безпрограшний варіант – інтер’єр у монохромній гамі.

Використовуйте природні текстури та матеріали – дерево, камінь із чорним, білим, сірим кольорами. Ці поєднання кольорів та текстур поза часом і ніколи не вийдуть із моди.

Пам’ятайте, головне в інтер’єрі – це затишок, комфорт та атмосфера, яку кожен створює для себе.