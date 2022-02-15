Цвета в интерьере – важные условия комфорта и уюта, поскольку они влияют на психическое состояние каждого человека. Поэтому необходимо знать, как правильно их сочетать.

Делая ремонт где-либо, каждый приходит к вопросу – какие цвета выбрать, чтобы было стильно, красиво и уютно. Сочетать цвета можно совершенно разные: холодные, теплые, пастельные и контрастные, главное – делать это правильно.

Факты ICTV вместе с дизайнером интерьера Яной Шибко разобрались, как правильно совмещать цвета в интерьере, и подготовили стильные идеи дизайна.

Для создания гармоничного интерьера прежде всего нужно выбрать оттенок – теплый или холодный. Теплый создает уют, а холодный – зрительно увеличивает площадь помещения.

Следуя выбранному оттенку, подбираем фоновый цвет, к примеру – для теплого оттенка может быть бежевый, теплый белый, природный песочный, а для холодного – светло-серый, природно-белый, холодный белый и другие.

Этот цвет будет служить базой для всего интерьера. Поэтому, если вам нравится светлый интерьер, соответственно и фоновый цвет нужно выбирать такой же.

Чтобы добавить контрастности и разбавить монохромность, выберите акцентный цвет – тот, который вам нравится.

— Он должен быть насыщенным, но не ярким. Лучше выбирать сложные оттенки – они выглядят более благородно и не будут надоедать, ведь фокусируют на себе не только наш взгляд, а внимание, мысли, вызывают ассоциации и даже воспоминания, – подчеркнула Яна.

К примеру, вы выбрали теплый оттенок для вашего интерьера, а акцентный – зеленый цвет. Зеленый выбираем травянистый – с желтым оттенком, теплый.

Его можно использовать в мебели – диван, стулья, или в текстиле и декоре – шторы, покрывало, подушки, ковер.

— Зеленый цвет – удачный выбор, он всегда остается актуальным в разных вариациях. Ведь это цвет природы, деревьев, листьев, травы. Он расслабляет и успокаивает, сближая нас с природой, — отметила дизайнер интерьера.

Если вы хотите сделать акцентной стену, тогда мебель и текстиль следует выбирать спокойных оттенков, близких к фоновому цвету интерьера.

Для поддержки идеи дизайнер рекомендует добавить немного деталей такого же цвета – подушки, декор или картины. Главное – в меру.

Институт цвета Pantone признал главным цветом 2020 года классический синий (Classic Blue). Тем не менее, и сейчас он не теряет свою популярность.

— Это и неудивительно, ведь синий цвет дарит спокойствие, снимает напряжение и ассоциируется с голубизной неба и воды. Его просто представить и в традиционном, и в современном интерьере. Синий прекрасно сочетается с натуральным деревом и белым цветом, — подчеркнула Яна.

Также открытием стал бледно-розовый цвет с пудровым и персиковым оттенками. Их смело используют в современных интерьерах. Если хотите добавить нежность и тонкую элегантность – тогда вам следует обратить внимание на эти цвета.

Стоит отметить, что с ним нужно соблюдать осторожность. Необходимо уделить особое внимание при выборе оттенка и выбрать именно тот – элегантный пудро-розовый цвет.

Самым интересным является сочетание данного оттенка с серо-холодным (Metropolitan Grey). Серый и розовый прекрасно гармонируют с другими цветами, особенно белым, бежевым и черным.

Если вам трудно определиться с цветом или ни один не нравится на 100%, тогда выбирайте беспроигрышный вариант — интерьер в монохромной гамме.

Используйте природные текстуры и материалы – дерево, камень с черным, белым, серым цветами. Эти сочетания цветов и текстур вне времени и никогда не выйдут из моды.

Помните, главное в интерьере – это уют, комфорт и атмосфера, которую каждый создает для себя.