Російському популярному блогеру родом із Сум повідомлено про підозру у поширенні інформації, яка виправдовує збройну агресію Росії на території України.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

Відомо, що йдеться про чоловіка родом із міста Суми, який у 2014 році переїхав до Росії. У соцмережах за його публікаціями стежать понад мільйон людей – він називає себе головним спікером війни.

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Очевидно, що він розповсюджує неправдиву інформацію про війну в Україні, фейки про РФ та намагається виправдати агресію окупантів на території нашої країни.

Наразі ведеться досудове розслідування слідчими Головного управління Нацполіції у Сумській області.

Втім, деякі знаменитості з Росії не бояться говорити про звірства, що відбуваються в Україні з приходом окупантів.

Наприклад, фронтмен російської рок-групи ДДТ Юрій Шевчук публічно розкритикував Путіна та його дії. Він вирішив нагадати росіянам, що справді означає патріотизм, і присоромив президента РФ за те, що він замахнувся на чужі землі, тоді як самі громадяни Росії живуть за межею бідності.

Після цього до Юрія прийшли силовики й близько години обговорювали з ним його висловлювання. Шевчуку довелося підписати протокол.