Российскому популярному блогеру родом из Сум сообщено о подозрении в распространении информации, которая оправдывает вооруженную агрессию России на территории Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Известно, что речь идет о мужчине родом из города Суммы, который в 2014 году переехал в Россию. В соцсетях за его публикациями следят более миллиона человек — он называет себя главным спикером войны.

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Очевидно, что он распространяет недостоверную информацию о войне в Украине, фейки об РФ и пытается оправдать агрессию оккупантов на территории нашей страны.

Сейчас ведется досудебное расследование следователями Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Впрочем, некоторые знаменитости из России не боятся говорить о зверствах, которые происходят в Украине с приходом оккупантов.

К примеру, фронтмен российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук публично раскритиковал Путина и его действия. Он решил напомнить россиянам, что действительно значит патриотизм, и пристыдил президента РФ за то, что он замахнулся на чужие земли, в то время как сами граждане России живут за гранью бедности.

После этого к Юрию пришли силовики и около часа обсуждали с ним его высказывания. Шевчуку пришлось подписать протокол.