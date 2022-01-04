Співачка Ані Лорак знову їде в Україну з концертами. У травні 2022 року артистка заспіває у Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Однак це лише попередні дані, оскільки географію туру ще можуть розширити.

– Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів в Україні з програмою The Best. На них пролунають хіти та нові пісні. Графік формується, але вже відомі дати перших шоу: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон, – заявила Ані Лорак в інтерв’ю КП в Україні.

До речі, саме з програмою The Best Лорак виступила в Одесі 2021 року. Це був її перший концерт в Україні з 2014 року.

– Це буде спеціальна оновлена ​​програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов’язково буде блок із українськими хітами, а також новими піснями, запланованими до виходу напередодні туру, – поділилася співачка.

Також у мережі вже стартував продаж квитків. Так, на концерт у Херсоні найдешевші квитки коштують 690 грн. Однак якщо ви хочете подивитися на Ані Лорак ближче, то доведеться викласти майже 2,5 тис. грн.

Ані Лорак викликала хвилю хейту до себе ще у 2014 році. Активістам та патріотично налаштованим громадянам не сподобався той факт, що під час Революції гідності та війни на Сході українська артистка їздить до РФ з концертами, отримує там нагороди та інше.

У 2014 році Лорак дала свій останній концерт в Україні. Він обурив багатьох українців. Тому концерт супроводжувався масовими заворушеннями, бійками.

Проте у 2017 році неочікувано для всіх Ані Лорак заспівала на шоу, присвяченому 15-річчю балету Freedom.