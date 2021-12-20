Популярна співачка Ані Лорак здивувала шанувальників новим сценічним образом. Артистка змінила зачіску і зробила пишні афрокучері.
У такому образі зірка виступила на святковому концерті Різдво з Григорієм Лепсом, який відбувся у Москві 19 грудня.
На захід Ані Лорак прийшла в чорному блискучому боді з довгими рукавами.
На ногах у неї були оксамитові ботфорти на високих підборах у тон вбрання. Також свій лук вона доповнила масивними аксесуарами.
Не всі користувачі мережі оцінили новий образ співачки. Дехто зазначив, що вона стала схожою на 72-річну російську виконавицю Аллу Пугачову.
- Що в неї на голові?
- Вибух макаронної фабрики.
- Це не гарно. Їй не личить така зачіска.
- Копіює закордонних зірок.
- Алла Борисівна.
- Як опудало на городі.
- Скільки можна співати в один трусах?
- Шикарний і незвичайний образ.
- Дивовижна і неповторна, – пишуть у коментарях.
Нещодавно Ані Лорак засвітила прес у костюмі від Dolce & Gabbana. Співачка оприлюднила серію фото, на яких продемонструвала свою фігуру і тонку талію. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.