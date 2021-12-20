Популярна співачка Ані Лорак здивувала шанувальників новим сценічним образом. Артистка змінила зачіску і зробила пишні афрокучері.

У такому образі зірка виступила на святковому концерті Різдво з Григорієм Лепсом, який відбувся у Москві 19 грудня.

На захід Ані Лорак прийшла в чорному блискучому боді з довгими рукавами.

На ногах у неї були оксамитові ботфорти на високих підборах у тон вбрання. Також свій лук вона доповнила масивними аксесуарами.

Не всі користувачі мережі оцінили новий образ співачки. Дехто зазначив, що вона стала схожою на 72-річну російську виконавицю Аллу Пугачову.

Що в неї на голові?

Вибух макаронної фабрики.

Це не гарно. Їй не личить така зачіска.

Копіює закордонних зірок.

Алла Борисівна.

Як опудало на городі.

Скільки можна співати в один трусах?

Шикарний і незвичайний образ.

Дивовижна і неповторна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Ані Лорак засвітила прес у костюмі від Dolce & Gabbana. Співачка оприлюднила серію фото, на яких продемонструвала свою фігуру і тонку талію. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.