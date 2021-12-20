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Алла Пугачова 2.0: Ані Лорак розкритикували за нову зачіску

20 Грудня 2021, 14:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ани Лорак
Джерело: Ані Лорак

Популярна співачка Ані Лорак здивувала шанувальників новим сценічним образом. Артистка змінила зачіску і зробила пишні афрокучері.

У такому образі зірка виступила на святковому концерті Різдво з Григорієм Лепсом, який відбувся у Москві 19 грудня.

На захід Ані Лорак прийшла в чорному блискучому боді з довгими рукавами.

На ногах у неї були оксамитові ботфорти на високих підборах у тон вбрання. Також свій лук вона доповнила масивними аксесуарами.

Не всі користувачі мережі оцінили новий образ співачки. Дехто зазначив, що вона стала схожою на 72-річну російську виконавицю Аллу Пугачову.

  • Що в неї на голові?
  • Вибух макаронної фабрики.
  • Це не гарно. Їй не личить така зачіска.
  • Копіює закордонних зірок.
  • Алла Борисівна.
  • Як опудало на городі.
  • Скільки можна співати в один трусах?
  • Шикарний і незвичайний образ.
  • Дивовижна і неповторна, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Ані Лорак засвітила прес у костюмі від Dolce & Gabbana. Співачка оприлюднила серію фото, на яких продемонструвала свою фігуру і тонку талію. Артистка повідомила, що підтримує форму до Нового року.

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Ані Лорак
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