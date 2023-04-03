Зірка серіалу Скінс Меган Прескотт зізналася, що в неї аутизм. Своїм досвідом артистка поділилася в Instagram, де закликала людей ставитися до такого розладу без негативу.

Так, про свій діагноз Меган уперше дізналася 2021 року.

– Відтоді я почала пояснювати, що це, людям, яких знаю. Але тут багато хто не розуміє до кінця, що таке аутизм у жінок, – почала свою думку артистка.

Прескотт зізналася, що розповіла про діагноз далеко не всім своїм родичам – вона побоюється, що їхня реакція буде сумною.

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– Коли кілька років тому мені поставили діагноз СДУГ, говорити про це людям було не так важко, як про аутизм. Про аутизм не дуже багато ресурсів, які допоможуть дізнатися про розлад, – заявила Меган.

Так, зірці не подобається реакція людей – вони намагаються втішити, вважаючи аутизм чимось поганим. Багато хто також применшує значення її діагнозу, забуваючи, що суспільство створило світ для людей із нейротиповим мозком.

– Я вірю, що аутизм міг би стати “даром”, якби світ, у якому ми живемо, був доступним для нейрорізноманітних людей, – вважає зірка.

Акторка закликала більше говорити про аутизм у жінок, адже більшість критеріїв для оцінки розладу були засновані на дослідженнях, проведених виключно на чоловіках.

Багато акторів страждають від тих чи інших хвороб – наприклад, у Брюса Вілліса виявлено лобно-скроневу деменцію. Це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років.