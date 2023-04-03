Звезда сериала Молокососы Меган Прескотт призналась, что у нее аутизм. Своим опытом артистка поделилась в Instagram, где призвала людей относиться к такому расстройству без негатива.

Так, о своем диагнозе Меган впервые узнала в 2021 году.

— С тех пор я начала объяснять что это людям, которых знаю. Но здесь многие не понимают до конца, что такое аутизм у женщин, — начала свою мысль артистка.

Прескотт призналась, что рассказала о диагнозе далеко не всем своим родственникам — она опасается, что их реакция будет расстроенной.

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— Когда несколько лет назад мне поставили диагноз СДВГ, говорить об этом людям было не так тяжело, как об аутизме. Об аутизме не очень много ресурсов, которые помогут узнать о расстройстве, — заявила Меган.

Так, звезде не нравится реакция людей — они пытаются утешить, считая аутизм чем-то плохим. Многие также преуменьшают значение ее диагноза, забывая, что общество создало мир для людей с нейротипичным мозгом.

— Я верю, что аутизм мог бы стать “даром”, если бы мир, в котором мы живем, был доступен для нейроразнообразных людей, — считает звезда.

Актриса призвала больше говорить об аутизме у женщин, ведь большинство критериев для оценки расстройства были основаны на исследованиях, проведенных исключительно на мужчинах.

Многие актеры страдают от тех или иных болезней — к примеру, у Брюса Уиллиса обнаружена лобно-височная деменция. Это наиболее распространенная форма деменция у людей до 60 лет.