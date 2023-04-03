Австралійський актор Кріс Гемсворт змушений дедалі менше з’являтися в кіно через ризик виникнення Альцгеймера. Щоправда, це не означає кінець кар’єри – артист дедалі менше погоджуватиметься на ролі.

Таким чином 39-річний Кріс хоче убезпечити себе в майбутньому. Однак, інсайдери стверджують про протилежне – в актора дуже насичений графік.

Гемсворт має з’явитися щонайменше в чотирьох майбутніх фільмах – це сиквел Месників, де він грає Тора, а також біографічний фільм про Халка Хогана.

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І хоча актор каже, що це точно не свідчить про можливий відхід на пенсію, все до цього йде. Гемсворт дізнався про високий ризик захворіти на Альцгеймера під час документального фільму Безмежний.

Нещодавно він заявив, що це не діагноз, але підвищений ризик виникнення хвороби, ніж в інших людей – у 8 або 10 разів вищі шанси.

– Я завершив те, що вже мав зробити за контрактом. Планую повернутися додому і провести хороший відрізок часу у відпустці та просто заспокоїтися. Побути з дітьми, побути з дружиною, – додав актор.

Нагадаємо, що це не перший актор, чиє життя змінила хвороба – у Брюса Вілліса виявлено лобно-скроневу деменцію. Це найпоширеніша форма деменції у людей до 60 років, і вилікувати її поки що неможливо