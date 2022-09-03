31 серпня в Італії розпочався 79 Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Захід триватиме до 10 вересня.

На нього з’їхалося багато зірок. Селебриті із задоволенням з’являються перед публікою та фотографами на червоній доріжці, демонструючи свої образи. Факти ICTV вирішили зібрати найкращі вбрання Венеціанського кінофестивалю 2022 станом на 3 вересня.

Захід цього року багатий на “голі” сукні. В одній з таких на публіці з’явилася акторка та президент журі фестивалю Джуліанн Мур.

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Зірка постала в сукні з накидкою від Valentino з вишивкою у вигляді феєрверків. У цьому образі акторка з’явилася на церемонії відкриття.

Модель і акторка Джоді Тернер-Сміт постала в не менш оригінальному вбранні від Gucci.

Для червоної доріжки вона обрала сукню з глибоким декольте та довгою напівпрозорою спідницею.

Бразильська супермодель Ізабелі Фонтана з’явилася на Венеціанському фестивалі в білій мінісукні від Layla Atelier з авангардним кейпом.

Італійська модель Б’янка Брандоліні з’явилася на червоній доріжці в ансамблі від GiambattistaValli. Її сукня – у стилі русалки з пишною спідницею знизу.

У незвичайному та оригінальному вбранні з’явилася акторка Тесса Томпсон. Вона вийшла на публіку в червоній мінісукні від Elie Saab.

Вбрання Теси було незвичайного фасону з довгим шлейфом та капюшоном.

Звичайно, це не всі оригінальні, красиві та незвичайні вбрання з Венеціанського кінофестивалю, оскільки захід триватиме ще тиждень, і зірки точно здивують нас не раз.