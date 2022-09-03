31 августа в Италии начался 79 Венецианский международный кинофестиваль. Мероприятие продлится до 10 сентября.

На него съехалось множество звезд. Селебрити с удовольствием появляются перед публикой и фотографами на красной дорожке, демонстрируя свои образы. Факты ICTV решили собрать лучшие наряды Венецианского кинофестиваля 2022 по состоянию на 3 сентября.

Мероприятие в этом году богато на “голые” платья. В одном из таких на публике появилась актриса и президент жюри фестиваля Джулианна Мур.

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Звезда предстала в платье с накидкой от Valentino с вышивкой в виде фейерверков. В этом образе актриса появилась на церемонии открытия.

Модель и актриса Джоди Тернер-Смит предстала в не менее оригинальном наряде от Gucci.

Для красной дорожки она выбрала платье с глубоким декольте и длинной полупрозрачной юбкой.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана появилась на Венецианском фестивале в белом мини-платье от Layla Atelier с авангардным кейпом.

Итальянская модель Бьянка Брандолини появилась на ковровой дорожке фестиваля в облегающем ансамбле от GiambattistaValli. Ее платье — в стиле русалки с пышной юбкой снизу.

В необычном и оригинальном наряде появилась актриса Тесса Томпсон. Она вышла на публику в красном мини-платье от Elie Saab.

Наряд Тессы был необычного фасона с длинным шлейфом и капюшоном.

Конечно, это не все оригинальные, красивые и необычные наряды с Венецианского кинофестиваля, поскольку мероприятие продлится еще неделю, и звезды точно удивят нас не раз.